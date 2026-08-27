<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass<strong> am Montag, 31.08.2026 der Hinterdorfer Weg von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr<\/strong> ab der Einfahrt „Leitner“ (Wendeplatz) bis „Mittelhinterbrunnhof“ aufgrund von Abbrucharbeiten gesperrt ist.<\/p><p><strong>Siehe Anordnung Nr. 17 \/2026 auf der <\/strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/de\/amtstafel"><strong>Amtstafel<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225819526-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>