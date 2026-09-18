<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass im Zeitraum vom 18. September bis 17. Oktober 2026 der Wanderweg Nr. 50 von der Abzweigung „Elena“ bis zur Abzweigung des Forstweges „Sulfner –Naifberg“ für die Fußgänger und für den Verkehr wegen Holzschlägerungen gesperrt ist.<\/p><p><strong>Siehe Anordnung Nr. 18\/2026 auf der <\/strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/de\/amtstafel"><strong>Amtstafel<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225824490-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>