<section><p>Die diesjährige übergemeindliche Lehrfahrt führte am 16.10.2026 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinden Schenna, Hafling, Riffian, Kuens und Tirol ins Schnalstal.<\/p><p>Nach der gemeinsamen Anreise stand in Karthaus zunächst ein gemütlicher Aperitif im Gasthof Grüner auf dem Programm. Anschließend erhielten die Teilnehmenden bei der interessanten Führung „Silenthium“ Einblicke in die Geschichte des ehemaligen Kartäuserklosters.<\/p><p>Danach ging es weiter nach Vernagt. Von dort führte eine gemeinsame Wanderung zum Finailhof, wo bei einem gemütlichen Mittagessen ausreichend Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Pflege der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit bestand.<\/p><p>Der Ausflug bot eine willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag und stärkte den Zusammenhalt zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Gemeinden.<\/p><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225830748-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>