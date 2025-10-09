<p>Der Landesverband des Bergrettungsdienstes im Alpenverein Südtirol teilt mit, dass im Oktober verschiedene<strong> <\/strong>Übungen mit den Landesrettungshubschraubern durchgeführt werden:<\/p><ul><li><strong>Freitag, 10. Oktober: Übungen auf Meran 2000 \/ Zone Ifinger - Plattinger zwischen <\/strong><strong>08:30 Uhr und ca. 15:00 Uhr<\/strong><\/li><li><strong>Sonntag, 12. und Montag, 13. Oktober: Übungen beim Kamperhof zwischen 14.00 und ca. 16.30 Uhr <\/strong><\/li><\/ul><p>Die Übungsflüge werden sich auf das Notwendigste beschränken, um vor allem unnötige Lärmbelästigung zu vermeiden. Die Übungen dienen zur gesetzlich vorgesehenen Flugrettungsfortbildung der Bergrettungsmitglieder und werden gemäß Landesgesetz Nr. 15 vom 27\/07\/1997, Art. 1, Abs. 4 durchgeführt. Zu diesem Zwecke können die Mitglieder des Bergrettungsdienstes auch gesperrte Wege mit Privat-Pkw sowie Einsatzfahrzeugen befahren. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225768408-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>