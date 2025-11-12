<h4>Klimaschutz beginnt vor Ort – und wir machen mit! 💪<\/h4><p>Seit 2020 sind wir Teil des Programms KlimaGemeinde Light und setzen damit ein klares Zeichen für eine nachhaltige Zukunft. Das Programm wird bis 2027 weitergeführt.<\/p><p>Unsere Gemeinde hat auch einen <a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225752519-545&sprache=1"><strong>Klimaplan<\/strong><\/a>. Die Teilnahme am Programm KlimaGemeinde Light ist eine wichtige Maßnahme aus diesem Dokument. Begleitet wird unsere Gemeinde dabei von der KlimaGemeindeberaterin Christine Romen. <\/p><p>🔍 Gemeinsam analysieren wir unsere Stärken in Energie, Umwelt & Mobilität<\/p><p>🔧 Wir entwickeln konkrete Maßnahmen für mehr Klimaschutz<\/p><p>🤝 Alle sind eingeladen mitzumachen – jede Idee zählt!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225773395-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>