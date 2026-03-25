<p><strong>Am Mittwoch, 22. April 2026 steht das Verbrauchermobil von 15 bis 17 Uhr vor dem Gemeindegebäude in Hafling.<\/strong><\/p><p>Das Verbrauchermobil führt die gesamte Infothek der Verbraucherzentrale mitsamt den neuesten Tests mit. Außerdem finden Sie vor Ort alles, was es an Infomaterial in der VZS gibt. Betreut und begleitet wird das Mobil von einem erfahrenen Berater. Dieser bietet Erstberatung in den Bereichen an:<\/p><ul><li>Telekommunikation, Versicherungen, Wohnen und Bauen, Auto, <\/li><li>Haustürgeschäfte, Garantierechte, Finanzdienstleistungen, <\/li><li>Internetkäufe, Reklamationen und Konsumentenrecht,<\/li><li>Reisestornierungen und Gutscheine<\/li><li>und leitet bei komplexeren Fragen Ihre Anliegen an die Fachberater der VZS weiter.<\/li><\/ul><p>Außerdem kann man im Verbrauchermobil die Strahlenbelastung durch das eigene Mobiltelefon messen lassen: Elektrosmog und Handystrahlung haben sich nämlich in den letzten Jahren zu einem „Dauerbrenner“ entwickelt.<\/p><p>Besuchen Sie das Verbrauchermobil wenn Sie Fragen zu einem Verbraucherthema haben oder sich einfach nur informieren möchten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225791311-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>