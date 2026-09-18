<p>In unserer Gemeinde steht ein neues, umweltfreundliches Mobilitätsangebot zur Verfügung: E-CarSharing. Ziel ist es, den Bedarf an Zweit- oder Drittwagen zu reduzieren und dadurch die Mobilitätskosten für Haushalte zu senken.<\/p><p>Die Gemeinde hat sich dazu entschieden ein CarSharing-E-Auto anzumieten. <strong>Der VW ID.BUZZ (7-Sitzer) <\/strong>wird durch die Gemeinde betrieblich genutzt, das Auto soll aber auch als kostengünstiges „Teil-Auto“ der Dorfgemeinschaft dienen. Alle Bürger, Vereine, Unternehmen und Touristen können in Zukunft das Angebot flexibel nutzen.<\/p><p>Das CarSharing-Modell verfolgt das Ziel, möglichst viele Einwohner*innen für geteilte Mobilität zu begeistern – zum Vorteil für Umwelt und Geldtasche. Weniger Emissionen, weniger Verkehr und geringere Kosten sind die zentralen Vorteile. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, das Auto zum halben Mietpreis zur Verfügung zu stellen.<\/p><p>Mit dem neuen Angebot reiht sich die Gemeinde Hafling in das landesweite E-CarSharing-Netz ein. Insgesamt stehen bereits über 60 Elektroautos von Innichen bis Taufers im Münstertal zur Verfügung. Die neue Station wurde im Rahmen der öffentlichen E-Carsharing-Förderung durch die Provinz Bozen umgesetzt.<\/p><p><strong>Am Mittwoch, 23. September 2026 wird das neue Angebot der Bevölkerung vor dem Rathaus vorgestellt. Wir laden alle Bürger ein, um 15:00 Uhr an der Präsentation des Dienstes teilzunehmen, anschließend werden kostenlose Testfahrten angeboten. Während der Präsentation wird es auch möglich sein, sich kostenlos zu registrieren. <\/strong><\/p><p><strong><img src="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1563150&mode=T&width=640&height=480&t=1789732606" class="fr-fil fr-dib width66" alt="ID Buzz" title=""><\/strong><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225824454-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>