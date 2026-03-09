<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass vom <strong>11. bis 31. März 2026<\/strong> der Wanderweg Nr. 12 vom Steinerhof bis Gfreinhof für die Fußgänger und für den Verkehr aufgrund von Holzschlägerungsarbeiten gesperrt ist.<\/p><p><strong>Siehe Anordnung Nr. 02-2026 auf der <\/strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/de\/amtstafel"><strong>Amtstafel<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.hafling.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548329&detailonr=225788709-545">zum Artikel der Gemeinde<\/a>