<p>Die Gemeinde teilt mit, dass bzgl. der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) ab heute die Liste der Begünstigten der Karte unter dem folgenden Link <a href="https:\/\/www.gemeinde.karneid.bz.it\/de\/amtstafel">https:\/\/www.gemeinde.karneid.bz.it\/de\/amtstafel<\/a> veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht. Die Liste finden Sie auf der Amtstafel unter dem Punkt „andere Dokumente“.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.karneid.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369111&detailonr=225830805-602">zum Artikel der Gemeinde<\/a>