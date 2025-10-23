<p>Die Gemeinde Karneid sucht eine\/n Verwaltungsassistentin\/ten in der 6. Funktionsebene in Voll oder Teilzeit für die Gemeindeämter<\/p><p><br><\/p><p><strong>Letzter Abgabetermin für die Einreichung der Gesuche ist der 14. November 2025 bis 12:00 Uhr.<\/strong><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.karneid.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1517114&t=1761205705" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Kundmachung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.karneid.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1517115&t=1761205727" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Zulassungsgesuch<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.karneid.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369111&detailonr=225688210-602">zum Artikel der Gemeinde<\/a>