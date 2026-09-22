<p>Aufgrund von Tunnelreinigungsarbeiten wird die SS 241 im Eggental im Abschnitt von km 0+000 bis km 6+450 in den Nächten vom 28. bis 30. September 2026, jeweils von 22:30 Uhr bis 05:30 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt.<\/p><p>Die Umleitung erfolgt über die LS 132, SS 48 und SS 12.<\/p><p>Wir bitten alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis und Beachtung der Beschilderung.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.karneid.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1563585&t=1790067999" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Anordnung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.karneid.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369111&detailonr=225825539-602">zum Artikel der Gemeinde<\/a>