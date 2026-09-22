<p>Kurz nach 10.00 Uhr wird landesweit eine Minute lang der einheitliche Zivilschutzalarm mit einem auf- und abschwellenden Heulton der Sirenen zu hören sein. Gleichzeitig wird eine Benachrichtigung im Radio und Fernsehen über das Bevölkerungsinformationssystem BIS ausgestrahlt. Auch über die App <a href="https:\/\/www.gem2go.it\/Gem2Go_Suedtirol">Gem2Go Südtirol<\/a> wird auf den Zivilschutz-Probealarm mittels einer Push-Nachricht hingewiesen.<\/p><p><br><\/p><p>Nähere Informationen finden sich auf der der Internetseite der <a href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/zivilschutz\/home">Agentur für Bevölkerungsschutz<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.karneid.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219369111&detailonr=225825543-602">zum Artikel der Gemeinde<\/a>