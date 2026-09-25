<p>Aufgrund von Reinigungsarbeiten werden die Tunnel auf der SS 38 nachts gesperrt: <strong>Kastelbell vom 30. September, 20:00 Uhr, bis 1. Oktober 2026, 06:00 Uhr<\/strong>, <strong>Naturns vom 1. Oktober, 20:00 Uhr, bis 2. Oktober 2026, 06:00 Uhr<\/strong> und <strong>Staben vom 1. bis 3. Oktober 2026 jeweils von 20:00 bis 06:00 Uhr<\/strong>. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kastelbell-tschars.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218865985&detailonr=225826017-830">zum Artikel der Gemeinde<\/a>