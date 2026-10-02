<p>Am <strong>Mittwoch, 7. Oktober 2026 um 19:00 Uhr<\/strong>, findet im <strong>Ratssaal des Rathauses in Kastelbell<\/strong> eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Haushalt 2026–2028, die Bibliothek sowie mehrere Änderungen in den Bereichen Bauleit- und Gefahrenzonenplanung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kastelbell-tschars.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218865985&detailonr=225827042-830">zum Artikel der Gemeinde<\/a>