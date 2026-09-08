<p>Die Tarife für die Kanalisationsgebühr werden jährlich vom Gemeindeausschuss mit Rücksicht auf die geltenden Gesetzesbestimmungen beschlossen und festgelegt.<br><br>Folgende Tarife gemeindeeigener Dienste für das Jahr 2026 wurden festgelegt:<\/p><ul style="list-style-type: circle;"><li>Abwassergebühr: 1,00 € (zuzüglich 10% MwSt.)<\/li><li>Tarif für die Reinigung: 0,70 € (zuzüglich 10% MwSt.)<\/li><li>Tarif für die Sammlung: 0,30 € (zuzüglich 10% MwSt.)<\/li><\/ul><p>Für die Ableitung der gewerblichen Abwässer wurde folgende Tabelle genehmigt:<\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 50%;">Abwassermenge (m³\/Jahr)<br><\/th><th style="width: 50%;">Wert "F" (Euro\/Jahr)<br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 50.0000%;">V<300<br><\/td><td style="width: 50.0000%;">55,00 €<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;">301-1.000<\/td><td style="width: 50.0000%;">70,00 €<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;">1.001 - 3.000<br><\/td><td style="width: 50.0000%;">90,00 €<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;">3.001 - 10.000<\/td><td style="width: 50.0000%;">120,00 €<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;">V>10.000<br><\/td><td style="width: 50.0000%;">170,00 €<br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kuens.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=221651142&detailonr=225615198-2265">zum Artikel der Gemeinde<\/a>