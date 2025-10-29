<p>Die Anpassungsarbeiten am Recyclinghof beginnen am <strong>3. November 2025 <\/strong>und dauern bis April 2026. Während dieser Zeit bleibt der <strong>Recyclinghof geschlossen<\/strong>, und der Betrieb wird in die Handwerkerzone „ALPI-Fenster“ verlegt. Dort können nur Papier, Karton, Glas, Plastik und Dosen abgegeben werden; die Öffnungszeiten bleiben gleich, und der Biomüllplatz bleibt weiterhin zugänglich.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kuens.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=221651142&detailonr=225771093-2265">zum Artikel der Gemeinde<\/a>