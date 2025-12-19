<p data-start="304" data-end="368">Der <strong>Recyclinghof <\/strong>bleibt am <strong data-start="331" data-end="367">24.12. und am 31.12.2025 geschlossen<\/strong>.<\/p><p data-start="304" data-end="368">Der Biomüll kann wie gewohnt durchgehend abgegeben werden.<br data-start="428" data-end="431">Bei der Restmüllsammlung kommt es zu keinen Verschiebungen oder Änderungen – die Abfuhr erfolgt planmäßig.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kuens.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=221651142&detailonr=225778480-2265">zum Artikel der Gemeinde<\/a>