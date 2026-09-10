<p>Haben Sie Fragen zu Ihrem Smartphone, einem Computerprogramm oder brauchen Sie Hilfe bei der Installation einer Software? Bei den DIGGY-Treffs in der Bibliothek Riffian können Besucherinnen und Besucher ihre digitalen Fähigkeiten ausbauen, Antworten auf konkrete Fragen erhalten oder einfach im Internet surfen. Jede und jeder entscheidet selbst wann, wie lange und wofür das Angebot genutzt wird.<\/p><p><br><\/p><p>DIGGY bietet: <\/p><ul><li>Computerplätze mit Internetanschluss und Software <\/li><li>flexible Benutzung der PCs <\/li><li>Begleitung durch den EDV-Lerncoach <\/li><li>viele Möglichkeiten, Anwendung- und Einsatz digitaler Medien kennenzulernen <\/li><\/ul><p><br><\/p><p>TERMINE IN RIFFIAN<\/p><ul><li>Montag, 14.09.26 von 18:30 bis 21:30 Uhr <\/li><li>Donnerstag, 17.09.26 von 9.00 bis 12.00 Uhr <\/li><li>Samstag, 19.09.26 von 9.00 bis 12.00 Uhr <\/li><li>Montag, 21.09.26 von 18:30 bis 21:30 Uhr <\/li><li>Donnerstag, 24.09.26 von 9.00 bis 12.00 Uhr <\/li><li>Samstag, 26.09.26 von 9.00 bis 12.00 Uhr <\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Ort: Riffian, Bibliothek, Kirchweg 2\/A <\/p><p>Coach: Michael Wild <\/p><p><br><\/p><p>Der Besuch ist kostenlos und während der Öffnungszeiten ohne Anmeldung flexibel möglich. <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.kuens.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225823397-2265&sprache=1" data-detailonr="225823397">Plakat<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kuens.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=221651142&detailonr=225823394-2265">zum Artikel der Gemeinde<\/a>