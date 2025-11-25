<p>Das bewährte und familiäre Bildungskonzept in Kuens, das Kindergarten und Grundschule vereint, bietet eine kleine Struktur mit Schulmensa und Hausaufgabenbetreuung, orientiert sich an aktuellen Familienbedürfnissen und öffnet seine Tore am Freitag, den 12. Dezember 2025, von 15:00 bis 17:00 Uhr, für alle interessierten Familien aus der näheren Umgebung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kuens.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=221651142&detailonr=225775491-2265">zum Artikel der Gemeinde<\/a>