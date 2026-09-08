<p>Monatsgebühr für den Kindergarten in Kuens für das Jahr 2026\/2027:<\/p><ul style="list-style-type: circle;"><li>Normaltarif 1. Kind: 57,00 €\/Monat<\/li><li>Normaltarif für jedes weitere Kind aus derselben Familie: 43,00 €\/Kind\/Monat<\/li><li>Tarif mit zusätzlicher Nachmittagsbetreuung 1. Kind: 59,00 €\/Monat<\/li><li>Tarif für weitere Kinder aus der selben Familie mit zusätzlicher Nachmittagsbetreuung: 45,00 €\/Kind\/Monat<\/li><li>Kinder, welche neu bzw. probeweise in den Kindergarten kommen und dort nicht zu Mittag essen: 45,00 €\/Monat<\/li><\/ul><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;">Kostenbeitrag für die Mahlzeiten für das verpflichtende Kindergartenjahr 2026\/2027<\/p><ul style="list-style-type: circle;"><li>Normaltarif 1. Kind: 54,81 € + 4 % MwSt. = 57,00 €\/Monat<\/li><li>Normaltarif für jedes weitere Kind aus derselben Familie: 41,35 €+ 4 % MwSt. = 43,00 €\/Kind\/Monat<\/li><li>Tarif mit zusätzlicher Nachmittagsbetreuung 1. Kind: 56,73 € + 4 % MwSt. = 59,00 €\/Monat<\/li><li>Tarif für weitere Kinder aus der selben Familie mit zusätzlicher Nachmittagsbetreuung: 43,27 €+ 4 % MwSt. = 45,00 €\/Kind\/Monat<\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Steueramt (Irmgard Pöhl) der Gemeinde Tel. <a href="tel:+390473861332">+39 0473 861332<\/a>.<\/p>