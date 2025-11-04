<p>Ab heute werden die Begünstigten der <strong data-start="37" data-end="62">„Carta dedicata a te“<\/strong> benachrichtigt.<br data-start="78" data-end="81">Außerdem ist die Liste der Empfänger für mindestens 30 Tage – und jedenfalls bis zur ersten Auszahlung am <strong data-start="187" data-end="208">16. Dezember 2025<\/strong> – <strong data-start="211" data-end="231">online einsehbar<\/strong>.<br data-start="232" data-end="235">Mithilfe der eigenen <strong data-start="256" data-end="280">ISEE-Protokollnummer<\/strong> kann überprüft werden, ob man zu den Begünstigten gehört.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kuens.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=221651142&detailonr=225682086-2265">zum Artikel der Gemeinde<\/a>