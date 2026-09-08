<p>Mit Dekret des Landeshauptmannes, Nr. 29 vom 16.08.2017 wird der Trinkwassertarif ab 01.01.2019 neu geregelt. Die neue Verordnung über den Trinkwasserversorgungsdienst wurde mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 19 vom 19.12.2018 genehmigt.<br>Die Trinkwassergebühr wird dem effektiven Wasserverbrauch entsprechend berechnet, der mittels Wasserzähler ermittelt wird.<br>Ab dem Jahr 2019 werden die mit dem Trinkwassertarif abzudeckenden Gesamtkosten in folgende Kategorien der Wassernutzung gegliedert:<\/p><ul style="list-style-type: circle;"><li>Nutzung Haushalte;<\/li><li>Nutzung Nicht-Haushalte (Betriebe);<\/li><li>gemischte Wassernutzung (Haushalt und Betriebe);<\/li><li>Tränktarif;<\/li><\/ul><p>Die Zweitwohnungen werden der Kategorie Haushalt zugeordnet.<br>Der Trinkwassertarif setzt sich aus einem verbrauchsabhängigen Tarif sowie einem Fixtarif zusammen.<br> <br><strong>Trinkwassertarif 2026:<\/strong><\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th>Nutzung<br><\/th><th><br><\/th><th><br><\/th><th><br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 25.0000%;">Haushalt<br><\/td><td style="width: 25.0000%;">Einheitstarif<br><\/td><td style="width: 25.0000%;"><br><\/td><td style="width: 25.0000%;">Euro 0,762\/m³*<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 25.0000%;">Nicht-Haushalt<br><\/td><td style="width: 25.0000%;">Grundtarif<br>erhöht<br><\/td><td style="width: 25.0000%;">200<br>>200<br><\/td><td style="width: 25.0000%;">Euro 0,762\/m³*<br>Euro 0,9906\/m³*<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 25.0000%;">Gemischt<br><\/td><td style="width: 25.0000%;"><p>Viehtränke<br>Einheitstarif<br>Nicht-Haushalt<br>erhöht<\/p><\/td><td style="width: 25.0000%;">35*GVE<br>120<br>200<br>><br><\/td><td style="width: 25.0000%;">Euro 0,7544\/m³*<br>Euro 0,762\/m³*<br>Euro 0,762\/m³*<br>Euro 0,9906\/m³*<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 25.0000%;">Tränktarif<br><\/td><td style="width: 25.0000%;">Viehtränke<br><\/td><td style="width: 25.0000%;"><br><\/td><td style="width: 25.0000%;">Euro 0,7544\/m³*<br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br><\/p><p><strong>Fixtarif 2026:<\/strong><br><br>dieser deckt 10% der Gesamtkosten und wird auf der Grundlage der Zählergröße definiert:<\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th>Zählergröße<br><\/th><th> Jährlicher Fixtarif<br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 50.0000%;">Zähler 0,75 Zoll<br><\/td><td style="width: 50.0000%;">17,80 Euro*<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;">Zähler 1 Zoll<br><\/td><td style="width: 50.0000%;">17,80 Euro*<\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;"><br><\/td><td style="width: 50.0000%;"><br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>*Die Preise verstehen sich ohne Mwst.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kuens.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=221651142&detailonr=225616184-2265">zum Artikel der Gemeinde<\/a>