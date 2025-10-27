<p>Die Gemeinden Kuens, Riffian, Schenna, Tirol und Hafling vertiefen ihre Zusammenarbeit.<\/p><p>Ein gemeinsames Profil legt fest, wie sie künftig gemeinsam handeln, voneinander lernen und Herausforderungen meistern wollen.<\/p><p>Der Gemeinderat von Kuens hat dem einstimmig zugestimmt – ein klares Zeichen für Zusammenhalt und Weitblick.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kuens.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=221651142&detailonr=225770697-2265">zum Artikel der Gemeinde<\/a>