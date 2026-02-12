<p>Wir ersuchen Sie höflichst, uns den <strong>Stand Ihres Wasserzählers bis zum 28.02.2026<\/strong> mitzuteilen.<br>Sie können dafür<\/p><p> - ein<strong> Foto der Wasseruhr<\/strong> mit Angabe des Namens und der Adresse an<br><a data-fr-linked="true" href="mailto:evi.haas@gemeinde.kurtatsch.bz.it"><strong>evi.haas@gemeinde.kurtatsch.bz.it<\/strong><\/a> senden<\/p><p><br>- den <strong>Zählerstand telefonisch<\/strong> im Steueramt melden – Tel. <strong>0471\/880605<\/strong><\/p><p><br>- den <strong>Abschnitt aus dem Kurtatscher Gemeindeblatt (Feb.2026) ausgefüllt in den Briefkasten vor der Gemeinde<\/strong> einwerfen.<\/p><p><br><\/p><p>Wir danken für die Zusammenarbeit<\/p><p><em><br>Gemeinde Kurtatsch adW<\/em><\/p><p><em>Steueramt<\/em><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kurtatsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437083&detailonr=225785304-603">zum Artikel der Gemeinde<\/a>