<p>Brauchst du Unterstützung bei digitalen Anliegen wie der Nutzung der elektronischen Identitätskarte (CIE)? Hast du Fragen oder Probleme mit Computer, Mobiltelefon, Internet? Unser Tutor Armin Kobler hilft dir gerne dabei.<\/p><p><br><\/p><p><strong>In der Bibliothek Kurtatsch am:<\/strong><\/p><p><strong>Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr<\/strong><\/p><p><strong>Mittwoch: 16:30 bis 19:30 Uhr<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kurtatsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437083&detailonr=225829539-603">zum Artikel der Gemeinde<\/a>