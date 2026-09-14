<p>Der Bürgermeister der Gemeinde Margreid adW gibt bekannt, dass der "Grutzweg" im Kreuzungsbereich mit den Weinstraße vom 14.09. bis 30.09.2026 wegen Sicherungs- und Anpassungsarbeiten der Landesstraße 19 in Margreid gesperrt ist.<\/p><p>Weiters gilt am Parkplatz "Badstübele" vom 14.09.2026 bis zum Ende der genannten Bauarbeiten ein teilweises Parkverbot.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kurtatsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437083&detailonr=225823903-603">zum Artikel der Gemeinde<\/a>