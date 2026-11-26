<p>Der Bürgermeister der Gemeinde Kurtatsch a.d.W. gibt bekannt<\/p><p>dass in Durchführung des Beschlusses des Gemeindeausschusses Nr. 278\/A vom 24.11.2026, eine öffentliche Versteigerung für die Vergabe mittels landwirtschaftlichem Pachtvertrag von landwirtschaftlichen Grundflächen, gelegen in der Katastralgemeinde Kurtatsch und im Eigentum der Gemeinde Kurtatsch a.d.W. stattfindet. Die gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Grundstücke – Obstwiesen - im Gemeindemoos werden in die LOSE 1, 2 und 3 laut Anlage 1 mit den darin angeführten Merkmalen im Ausmaß zu je 4100 m² (Teile der G.pp. 962\/19, 954\/9, 954\/1) aufgeteilt und für die nächsten 15 (fünfzehn) Jahre infolge einer öffentlichen Versteigerung gemäß Art. 73 Buchstabe c) und folgende des K.D. 827\/1924 mit Zuschlag an den Meistbietenden aufgrund geheimer schriftlicher Angebote vergeben.<\/p><p>Die Anlagen sind an der Amtstafel einsehbar.<\/p><p><br><\/p><p>Die Versteigerung erfolgt nach dem Verfahren der öffentlichen Ausbietung mit Abgabedatum<\/p><p><strong>09.12.2026, 12.00 Uhr<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kurtatsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437083&detailonr=225835416-603">zum Artikel der Gemeinde<\/a>