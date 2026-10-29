<p>Das staatliche Haushaltsgesetz 2026 (Art. 1, Abs. 5 und 6 G. 30.12.2025, Nr. 199) hat erneut Gelder für die Unterstützung von Familien mit einem ISEE (wirtschaftliche Lage) von nicht mehr als 15.000 Euro pro Jahr für die Zwecke des Ankaufs von Grundnahrungsmitteln vorgesehen.<\/p><p><br><\/p><p>Der Beitrag erfolgt durch die Ausgabe, seitens Poste Italiane, einer vorausbezahlten elektronischen Zahlungskarte (prepaid-Karte), auf welcher ein Betrag von 500,00 Euro gutgeschrieben wird (für das Jahr 2027 wird eine Neuberechnung des Betrags erfolgen). Pro Familie kann nur ein einziger Beitrag gewährt werden.<\/p><p>Die Voraussetzungen, über welche die Begünstigten verfügen müssen, sind: <\/p><ol><li>Eintragung aller Familienmitglieder im Verzeichnis der ansässigen Bevölkerung; <\/li><li>Vorhandensein einer ordentlichen ISEE-Bescheinigung mit dem Indikator, der 15.000 Euro pro Jahr nicht übersteigt.<\/li><\/ol><p>Die Karten können ab dem 4. November 2026 in jedem Postamt abgeholt werden. Für das Abholen ist es erforderlich beim Schalter den Bezugskodex, einen gültigen Personalausweis und die Steuernummer\/Gesundheitskarte vorzulegen.<\/p><p>Falls die erste Zahlung mit der Karte nicht innerhalb 16.12.2026 erfolgt, verfällt der Anspruch auf den Beitrag bezogen auf das Jahr 2026.<\/p><p>Der Beitrag für das Jahr 2027 wird hingegen mittels Kartengutschrift innerhalb April 2027 bereitgestellt. Für die Inanspruchnahme dieses Beitrags für das Jahr 2027 können die Prepaid-Karten, die nicht innerhalb der genannten Frist vom 16.12.2026 abgeholt und\/oder aktiviert wurden, von den Begünstigten abgeholt und\/oder aktiviert werden, wenn diese zwischen dem 01.04.2027 und dem 31.08.2027 eine Zahlung vornehmen, sonst verfällt der Anspruch auf den Beitrag.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kurtatsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437083&detailonr=225831745-603">zum Artikel der Gemeinde<\/a>