<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass die Öffnungszeiten der demografischen Ämter ab <strong>Jänner 2026<\/strong> abgeändert werden.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Neue Öffnungszeiten:<\/strong><\/p><p>Montag <strong>GESCHLOSSEN<\/strong><\/p><p>Dienstag 8.30 bis 12.30 14.30 bis 16.30<\/p><p>Mittwoch 8.30 bis 12.30<\/p><p>Donnerstag 8.30 bis 12.30 <strong>15.30 bis 19.00<\/strong><\/p><p>Freitag 8.30 bis 12.30<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kurtatsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437083&detailonr=225778399-603">zum Artikel der Gemeinde<\/a>