<p>Die Gemeinde Kurtatsch a.d.W. führt eine öffentliche Versteigerung zur Veräußerung eines beweglichen Gutes, und zwar eines gebrauchten Fahrzeugs der Marke FIAT DAILY 65C 15-107KW samt Hebebühne im Eigentum der Gemeinde durch, das außer Dienst gestellt wurde und in Anlage 1 zu dieser Ausschreibung angeführt ist.<\/p><p>Die Anlagen sind an der Amtstafel einsehbar.<\/p><p><br><\/p><p>Die Versteigerung erfolgt nach dem Verfahren der öffentlichen Ausbietung mit <strong>Abgabedatum<\/strong><\/p><p><strong>01.12.2026, 12.00 Uhr<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kurtatsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437083&detailonr=225835168-603">zum Artikel der Gemeinde<\/a>