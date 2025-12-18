<p>Der Bürgermeister der Gemeinde Kurtatsch a.d.W. teilt mit, dass die <strong>Gemeindeämter<\/strong> an folgenden Tagen <strong>geschlossen<\/strong> bleiben:<\/p><p><strong>Mittwoch, 24.12.2025<\/strong><\/p><p><strong>Mittwoch, 31.12.2025<\/strong><\/p><p><strong>Freitag, 02.01.2026<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Für dringende Fälle (nur für Geburten und Todesfälle) wenden Sie sich bitte, zwischen 09:00 und 12:00 Uhr an folgende Nummer: <a href="tel:+393384850113">+39 338 485 0113<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kurtatsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437083&detailonr=225778378-603">zum Artikel der Gemeinde<\/a>