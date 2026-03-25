<p>Wegen eines Rohrbruchs werden Arbeiten am Gemeindetrinkwassernetz durchgeführt, deshalb wird die <strong>Wasserversorgung unterbrochen<\/strong>:<\/p><p>am <strong>Mittwoch, 25.03.2026 von 13:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr<\/strong><\/p><p><br><\/p><p><strong>Betroffene Zone:<\/strong><\/p><p>Unterhalb Rain \/ Dorf Kurtatsch \/ Im Feld\/ In der Gruben \/ Breitbach \/ Etschweg<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kurtatsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437083&detailonr=225791334-603">zum Artikel der Gemeinde<\/a>