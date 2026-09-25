<p>Der Bürgermeister der Gemeinde Kurtatsch gibt bekannt, dass aufgrund von Arbeiten am Gemeindetrinkwassernetz die <strong>Wasserversorgung<\/strong> am <strong>Montag, 28.09.2026 von 14:00 bis ca. 17:00 Uhr unterbrochen<\/strong> sein wird.<\/p><p><strong>Betroffene Zone: Andreas-Hofer-Straße, Obergasse, Maria Hilf, Schiessstandweg, Botengasse, Weinstraße, Brenntal<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kurtatsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437083&detailonr=225826104-603">zum Artikel der Gemeinde<\/a>