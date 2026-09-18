<p>Der Bürgermeister der Gemeinde Kurtatsch teilt mit, dass wegen Arbeiten am Gemeindetrinkwassernetz die <strong>Wasserversorgung<\/strong> am <strong>Montag, 21.09.2026 von 23:00 bis ca. 05:00 Uhr unterbrochen wird.<\/strong><\/p><p><strong>Betroffene Zone: Rain \/ Dorf \/ Mariahilf \/ Angela Nikoletti Straße \/ Im Feld \/ Weinstraße \/ Breitbach \/ Industriezone Etschweg<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.kurtatsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437083&detailonr=225824450-603">zum Artikel der Gemeinde<\/a>