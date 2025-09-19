<h2 class="align_center">Sitzung des Gemeinderates am 24.09.2025 um 19.30 Uhr<\/h2><h2 class="align_center">im Ratssaal der Gemeinde Laas<\/h2><p><br><\/p><h3 class="align_center">Tagesordnung<\/h3><p><br><\/p><p><br><\/p><ol><li>Genehmigung der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 25.07.2025 um 16.00 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde Laas<\/li><li>Beschlussantrag der Bürgerliste betreffend: Übertragung der Gemeinderatssitzungen per Livestream<\/li><li>V. Abänderung des Haushaltsvoranschlages 2025-2027 der Gemeinde Laas mit teilweiser Verwendung des Verwaltungsüberschusses 2024 sowie Anpassung des einheitlichen Strategiedokumentes (ESD) und Investitionsprogramm<\/li><li>Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) im Sinne des D.L.H. vom 01.02.2013, Nr. 04, i.g.F. - Erhöhung der Abgabe ab dem 01.01.2026<\/li><li>Dienstleistungsvertrag zur In-House-Beauftragung der Fa. Südtiroler Einzugsdienste AG (SED AG) mit den Tätigkeiten der Eintrebung von steuerlichen und nicht steuerlichen öffentlichen Einnahmen und der technologischen Vermittlung "pagoPA" (Beschluss Gemeinderat Nr. 56 vom 11.11.2015) - Genehmigung der neuen Tarife für die Dienstleistung der Zwangseintreibung sowie für die Dienstleistung der technologischen Vermittlung "pagoPA" ab dem 01.01.2026<\/li><li>Raumplanung - Durchführungsplan für das Mischgebiet M2 auf der Gp. 462 K.G. Tanas - Definitive Maßnahme<\/li><li>Bericht der Referenten, Allfälliges<\/li><\/ol><p><br><\/p>