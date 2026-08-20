<p>Die wohnortnahe Gesundheitsversorgung wird in Südtirol gezielt ausgebaut. <\/p>\n\n<p>Neue Angebote ergänzen die bestehende Versorgung und verbessern die Zusammenarbeit. Das Ziel: die richtige Versorgung, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.<\/p>\n\n<p>Alle Details dazu finden Sie hier : <a href="https:\/\/gesundheit.provinz.bz.it\/de\/wohnortnahe-gesundheitsversorgung-kompakt" title="externer Link gesundheit.provinz.bz.it" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wohnortnahe Gesundheitsversorgung kompakt | Autonome Provinz Bozen - Südtirol<\/a><\/p>\n\n<p><img src="https:\/\/newspool.gem2go.page\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=925688&mode=T&width=1600&height=800&t=1785239560" class="fr-fil fr-dib width100" alt="Wohnortnahe Gesundheitsversorgung kompakt" title="" data-lightbox="true"><\/p>\n<br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lajen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219549582&detailonr=225818528-783">zum Artikel der Gemeinde<\/a>