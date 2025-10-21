<p>Am 20. Oktober 2025 gratulierte Bürgermeister Helmut Taber Frau Amalia Breitenberger herzlich zu ihrem 100. Geburtstag.<br>Bei einem persönlichen Besuch im Pflegeheim St. Josef Lana-Völlan überbrachte er die Glückwünsche der Gemeinde und würdigte das lange, erfüllte Leben der Jubilarin. <\/p><p>Wir wünschen Frau Breitenberger weiterhin Gesundheit und viele schöne Momente! <\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1516834&mode=T&width=640&height=480&t=1761039587" class="fr-fic fr-fil fr-dib width36" alt="Amalia Breitenberger" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225769881-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>