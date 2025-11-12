<p>Am Montag, 10.11.2025 herrschte im Lorenzerhof festliche Stimmung. Der Bürgermeister kam persönlich vorbei, um Frau Anna Unterpertinger mit einem liebevoll gebundenen Blumenstrauß zu ihrem 102. Geburtstag zu gratulieren. <\/p><p>Sie war die Frau eines Arztes und ihr Herz gehörte immer der Natur. Mit Hingabe pflegte sie ihren prachtvollen Garten, in dem jede Blume ihren Platz fand. Diese Liebe zu Pflanzen hat sie ihr Leben lang begleitet. Viele Jahre führte sie ein selbstständiges und selbst bestimmtes Leben, traf ihre Entscheidungen aus eigener Kraft – und genau diese Stärke spürt man noch heute.<\/p><p>Ein besonderer Moment, der zeigt: 102 Jahre sind nicht nur eine Zahl, sondern eine Geschichte voller Leben. Wir wünschen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225773332-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>