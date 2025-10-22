<p>Auch in diesem Jahr hat die Marktgemeinde Lana ihre Bürgerinnen und Bürger des Jahrgangs 1955 zu einem besonderen Ausflug eingeladen – diesmal ging es mit dem Bus in die Tiroler Partnergemeinde Telfs.<\/p><p>Bevor die Reise begann, wurden die Jubilare in Lana von Dekan Pater Peter Unterhofer mit einer feierlichen Andacht begrüßt. In seinen Worten brachte er seine Wertschätzung für das vielfältige Engagement der 70er zum Ausdruck. Auch Bürgermeister Dr. Helmut Taber richtete sich an die Teilnehmenden und betonte, dass dieser Ausflug ein Zeichen des Dankes für die langjährige Verbundenheit und die Verdienste um die Marktgemeinde Lana sei. Gleichzeitig solle das Treffen in Telfs den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern der Partnergemeinde fördern.<\/p><p>In Telfs angekommen, wurden die Gäste im Noaflhaus herzlich empfangen – auch einige Telfer 70er, die bereits im Sommer Südtirol besucht hatten, waren mit dabei. Vizebürgermeister Klaus Schuchter sowie Arnold Wackerle und Sylvia Schaller von der Gemeinde Telfs luden zu Kaffee und einer kleinen Stärkung ein.<\/p><p>Im Anschluss konnten die Jubilare in zwei Gruppen das Museum besuchen. Die Führungen widmeten sich den Themen „Fasnacht in Telfs“ sowie „Heimat und frühe Besiedelung des Telfer Talbeckens“.<\/p><p>Zum Mittagessen kehrte die Gruppe im Dorfkrug in Mösern ein. Einige unternehmungslustige Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit für einen Spaziergang zum Möserer See, bevor sich alle pünktlich um 17 Uhr zum Läuten der Friedensglocke versammelten. Die Friedensglocke in Mösern – die größte freistehende Glocke Österreichs – ist ein eindrucksvolles Symbol für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft im Alpenraum. Täglich um 17 Uhr erklingt sie fünf Minuten lang als Zeichen des Friedens und der Verbundenheit. Mit über 100.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich zählt sie zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Tirols.<\/p><p>Auf der Heimfahrt blieb noch reichlich Zeit für Gespräche, Erinnerungen und den Austausch unter den Jubilaren – ein gelungener Ausflug, der Gemeinschaft und Partnerschaft lebendig werden ließ.<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1517021&mode=T&width=640&height=480&t=1761128395" class="fr-fic fr-fil fr-dib width66" alt="JG 1955" title=""><span class="fr-inner">Gruppenfoto Jahrgang 1955<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225770191-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>