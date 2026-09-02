<p>Im Sinne des Art. 53 Abs. 2 des Landesgesetz Nr. 9\/2018 „Raum und Landschaft“ wird bekanntgegeben, dass in der nächsten Gemeindeausschusssitzung folgendes Planungsinstrument behandelt wird:<\/p><p><strong>Abänderung des Gefahrenzonenplanes im Bereich der Station der freiwilligen Feuerwehr von Pawigl lt. Art. 56 Abs. 1\/bis des LG. 9\/2018 - Integration von noch nicht untersuchten Gebieten - Einleitung des Verfahrens<\/strong><\/p><p>Beschluss samt Unterlagen werden an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht. Innerhalb dieser Frist können die Betroffenen bei der Gemeinde ihre Anmerkungen zum Planentwurf einbringen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225821613-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>