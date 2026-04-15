<p>Im Gemeindegebiet von Lana werden derzeit alte, kranke oder sicherheitsgefährdende Bäume entfernt.<\/p><p>Die Maßnahmen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Baumgutachter Dr. Wessel und dienen der Sicherheit der Bevölkerung sowie dem langfristigen Erhalt des Baumbestandes.<\/p><p>Wo immer möglich, werden die entfernten Bäume durch Neupflanzungen ersetzt. Ziel ist es, den Baumbestand nachhaltig zu erneuern und das Ortsbild sowie die ökologische Qualität langfristig zu sichern.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225795241-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>