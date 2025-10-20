<p>In der <strong>Boznerstraße<\/strong> (zwischen Sportzone Lana\/OG Pomus und Kreuzung Zollstraße) sowie in der <strong>Hirzerstraße<\/strong> finden in den Kalenderwochen 45 und 46 (<strong>04.–14.11.2025<\/strong>) Asphaltierungsarbeiten statt. <\/p><p>Gearbeitet wird <strong>jeweils von 08:00–12:00 Uhr und 13:00–18:00 Uhr<\/strong> unter wechselseitiger Einbahnregelung mit Einweisern. <\/p><p>Bei schlechter Witterung werden die Arbeiten auf die Woche vom 17.–21.11.2025 verschoben. <\/p><p>Zusätzlich erfolgen <strong>ab November gemeindeweit weitere Asphaltierungsarbeiten<\/strong> in verschiedenen Straßenabschnitten.<\/p><p>Siehe Anordnung des Bürgermeisters Nr. 161\/2025 auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel">Amtstafel<\/a>. <\/p><p><span style="font-family:Calibri;\nfont-size:11.0pt"><\/span><\/p><p><span style="font-family:Calibri;\nfont-size:11.0pt"><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225769220-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>