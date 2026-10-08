<p>Die Gemeinde bittet alle Bürgerinnen und Bürger, <strong>keinen Grünschnitt, keine Äste oder Gartenabfälle in die Waale zu entsorgen<\/strong>. Diese können die Wasserläufe verstopfen und verhindern, dass das Wasser ungehindert fließen kann.<\/p><p><strong>Bitte bringen Sie Grünschnitt und Gartenabfälle ausschließlich zu den dafür vorgesehenen <strong>Sammelstellen beim <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/gemeindebetrieb.aspx?detailonr=225008103-2416&sprache=1" data-detailonr="225008103">Recyclinghof<\/a>oder der <\/strong><\/strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/gemeindebetrieb.aspx?detailonr=225030974-2416&sprache=1" data-detailonr="225030974"><strong><strong>Grünschnittsammelstelle<\/strong><\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p><p>Mit Ihrer Mithilfe tragen Sie dazu bei, die Funktionsfähigkeit der Waale zu erhalten und unsere Kulturlandschaft zu schützen.<\/p><p>Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.<em><br><\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225828025-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>