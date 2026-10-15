<p>Vom <strong>19.10.2026 bis 30.04.2027<\/strong> wird auf dem Parkplatz Dr.-Ing.-Luis-Zuegg (hinter der Apotheke Maria-Hilf) eine Baustelle eingerichtet. Betroffen sind die <strong>zwei Parkplätze für Menschen mit Einschränkung<\/strong> sowie die <strong>angrenzenden blau markierten Parkplätze<\/strong>.<\/p><p>Personen mit einem gültigen Sonderinvalidenparkschein können die blau markierten Parkplätze während dieses Zeitraums kostenlos nutzen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225829661-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>