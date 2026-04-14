<p>Vor einigen Wochen durfte die Gemeinde Lana eine Delegation aus der Partnergemeinde Telfs begrüßen. Die für Senioren zuständige Gemeinderätin Silvia Schaller besuchte gemeinsam mit Seniorenvertretern aus Telfs verschiedene Einrichtungen in Lana. Bürgermeister Helmut Taber, die Gemeindereferenten Ernst Winkler und Ulrike Laimer sowie der ehemalige Gemeindereferent Roland Gruber und die ehemalige Vizebürgermeisterin Helene Mittersteiner begleiteten den Besuch.<\/p><p>Im Mittelpunkt standen eine Führung durch die Seniorenmensa und den Seniorentreff, gefolgt von einem angeregten Austausch über Fördermöglichkeiten für Seniorentätigkeiten in Nord- und Südtirol sowie über Unterschiede in den Angeboten und Strukturen.<\/p><p>Anschließend besichtigten die Gäste die Mensa in der Industriezone, vorgestellt vom Präsidenten der dortigen Genossenschaft, Roland Gruber, sowie das Seniorenwohnheim Lorenzerhof. Der Besuch diente der Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen und dem gemeinsamen Weiterentwickeln von Angeboten für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger.<\/p><p>Bildbeschreibung v.l.n.r.: Peter Larcher, Helene Mittersteiner, Bürgermeister von Pettnau Martin Schwaninger, Gemeindevorständin Telfs Silvia Schaller, Roland Gruber, Katrin Hörschlager, Johann Ortner, Bürgermeister Helmut Taber, Gemeindereferentin Ulrike Laimer und Gemeindereferent Ernst Winkler.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225795615-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>