<p>Die Mitarbeiter des Recyclinghofs Lana nahmen am 6. November 2025 an der internationalen Umweltmesse „Ecomondo“ in Rimini teil. <\/p><p>Die Lehrfahrt wurde von der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, Abteilung Umwelt und Mobilität, organisiert und bot spannende Einblicke in Themen wie Kreislaufwirtschaft, Recycling, Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie nachhaltige Mobilität.<\/p><p>Die Teilnahme stärkt das Fachwissen im Bereich Umwelttechnik und fördert den Austausch über innovative Lösungen für eine nachhaltige Zukunft.<\/p><p><\/p><p>Auf dem Foto zu sehen sind v.l.n.r. Ferdinand Weiss, Jürgen Waldner, Adam Walder und Patrik Walzl. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225772926-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>