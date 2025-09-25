<p>Sportreferent Jürgen Zöggeler und Bürgermeister Helmut Taber gratulierten dem Lananer Hannes Silbernagl und seiner Frau Katharina Avi herzlich zur Veröffentlichung ihres brandneuen Werkes: „Lehrbuch für MTB- und E-MTB-Technik“ – das erste seiner Art in Südtirol!<\/p><p>Das Buch vermittelt praxisnahes Know-how zur Fahrtechnik am MTB und E-MTB – von den Grundlagen für Einsteiger bis hin zu wertvollen Tipps für Fortgeschrittene und Bikeguides.<\/p><p>Ein Meilenstein für die Bike-Community und ein toller Impuls aus Lana für alle, die ihre Radtechnik verbessern wollen! <\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1512472&mode=T&width=640&height=480&t=1758619387" class="fr-fic fr-fil fr-dib width25" alt="MTB Buch" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225762558-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>