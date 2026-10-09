<p>Nach einer umfassenden Restaurierung von drei Jahren sind die beiden historischen Elektrolokomotiven der ehemaligen Bahnlinie Lana-Burgstall Anfang Oktober an ihre ursprünglichen Standorte zurückgekehrt. Eine der Lokomotiven wurde am Johann-Tribus-Platz in Lana aufgestellt, die zweite in der Bahnhofstraße in Burgstall. <\/p><p>Die beiden von den Siemens-Schuckert-Werken in Wien gebauten Lokomotiven stammen aus dem Jahr 1912 und waren von 1913 bis 1974 auf der Bahnstrecke Lana-Burgstall, dem sogenannten „Apfelexpress“, im Einsatz. Mit einer Länge von 8,5 Metern und einem Gewicht von rund 20 Tonnen zählen sie zu den bedeutenden technischen Zeugnissen der lokalen Verkehrsgeschichte. <\/p><p>Im Laufe der Jahrzehnte hatten Witterungseinflüsse und Vandalismusschäden deutliche Spuren hinterlassen. Deshalb wurden die beiden Technikdenkmäler in den vergangenen drei Jahren umfassend saniert. Die Restaurierung erfolgte als Gemeinschaftsprojekt der Marktgemeinde Lana und des Kuratoriums für technische Kulturgüter. Die Kosten beliefen sich auf rund 130.000 Euro. <\/p><p>Der Rücktransport von Neumarkt nach Lana und Burgstall erfolgte mittels Sondertransport und Kran. Die Positionierung der Lokomotiven auf den Gleisen erforderte dabei höchste Präzision und stellte die Beteiligten vor eine technische Herausforderung. <\/p><p>Bei der offiziellen Vorstellung betonte Bürgermeister Helmut Taber die Bedeutung der Lokomotiven für die Geschichte des Ortes. Auch Albert Innerhofer, Obmann des Heimatschutzvereins Lana, hob ihren Wert als technische Kulturgüter und Zeugnisse der wirtschaftlichen Entwicklung Lanas hervor. <\/p><p>Mit ihrer Rückkehr sind die restaurierten Lokomotiven nun wieder öffentlich zugänglich und erinnern an die Zeit, als die Bahn Lana-Burgstall über sechs Jahrzehnte lang Menschen und Güter zwischen Lana und dem Bahnhof Burgstall transportierte. Heute dienen sie als sichtbares Denkmal der lokalen Verkehrs- und Wirtschaftsgeschichte und bereichern das Ortsbild beider Gemeinden.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1567077&mode=T&width=640&height=480&t=1791544611" class="fr-fic fr-fil fr-dib width66" alt="Lok 2" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225828200-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>