<p>Mit den ersten kühleren Tagen rückt die nächste Heizsaison wieder näher. Wer jetzt sein Gebäude unter die Lupe nimmt und mögliche Sanierungsmaßnahmen plant, kann gleich mehrfach profitieren: von niedrigeren Heizkosten im Winter, einem höheren Wohnkomfort und einem besseren Schutz vor sommerlicher Hitze. Denn eine gut gedämmte Gebäudehülle und eine effiziente Heizungsanlage wirken sich das ganze Jahr über positiv auf Energieverbrauch und Wohnklima aus.<\/p><p>Genau hier setzt das Beratungsangebot „SÜDTIROL SANIERT – Gut beraten bauen und sanieren“ an. Im Rahmen eines landesweiten Pilotprojekts der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol werden vorerst noch für die nächsten eineinhalb Jahre kostenlose und vergünstigte Energie- und Sanierungsberatungen angeboten. Ziel ist es, Bürger:innen beim energieeffizienten und nachhaltigen Bauen und Sanieren, beim Energiesparen sowie beim Einsatz erneuerbarer Energiequellen fachlich zu unterstützen.<\/p><p>Den Einstieg bildet eine kostenlose Erstberatung, die telefonisch oder online in Anspruch genommen werden kann. Dabei erhalten Bürger:innen eine erste fachliche Einschätzung zu Themen wie Energiesparen, Gebäudehülle, Heizungsoptimierung, erneuerbaren Energien, Fördermöglichkeiten oder Steuerabzügen. So lassen sich offene Fragen rasch klären und die nächsten Schritte gezielt planen.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1563876&mode=T&width=622&height=480&t=1790163289" class="fr-fic fr-dii width66" alt="energieberatung" title=""><\/p><p>Wer eine individuelle Analyse seines Gebäudes wünscht, kann eine Vor-Ort-Energieberatung (Selbstbehalt 150 Euro) in Anspruch nehmen. Diese dauert bis zu drei Stunden und wird von qualifizierten Fachpersonen direkt am Gebäude durchgeführt. Im Fokus stehen dabei Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken und Heizkosten langfristig zu reduzieren. Gemeinsam wird geprüft, ob die Gebäudehülle verbessert werden kann, welche Optimierungen an der Heizungsanlage sinnvoll sind und wie sich erneuerbare Energien effizient nutzen lassen. Gleichzeitig erhalten Eigentümer:innen konkrete Empfehlungen zu passenden Fördermöglichkeiten und Steuerabzügen, sodass geplante Investitionen besser eingeschätzt werden können.<\/p><p>Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, kann die Vor-Ort-Sanierungsberatung (Selbstbehalt 500 Euro) in Anspruch nehmen. Diese bietet eine ganzheitliche Analyse des baulichen, funktionalen und energetischen Zustands eines Gebäudes einschließlich möglicher Um- und Ausbaumöglichkeiten. Die Beratung umfasst zudem die Entwicklung verschiedener Sanierungsvarianten mit ersten Skizzen und konzeptionellen Ideen sowie eine grobe Kostenschätzung inklusive Informationen zu Fördermöglichkeiten und dient als fundierte Entscheidungsgrundlage für die weiteren Schritte.<\/p><p>Anmeldungen für beide Beratungsangebote sind online unter <a href="https:\/\/www.klimaland.bz\/mission-klimaland\/beratungen\/">https:\/\/www.klimaland.bz\/mission-klimaland\/beratungen\/<\/a> möglich.<\/p><p>Wer sich bereits heute mit der Energieeffizienz seines Gebäudes beschäftigt, kann der kommenden Heizsaison gelassener entgegensehen und gleichzeitig die Grundlage für langfristig niedrigere Energiekosten und mehr Wohnkomfort schaffen.<\/p><p>Text: Christine Romen und Bildungs- und Energieforum AFB<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225825761-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>