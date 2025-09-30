<p>Im Rahmen der PNRR Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst <strong>DigiPoint<\/strong> als generelle Fortbildungsplattform an. Es wurden landesweit verschiedene DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können. Der Gemeindenverband hat sich bereit erklärt, diese Aktion zu unterstützen. <\/p><p>Die Non-Profit Firma ADVStudio bietet nun auch folgende <strong>kostenlose Online Tutorings<\/strong> an:<\/p><ul><li><strong>Montag – 08:00 bis 09:00 Uhr: GESUNDHEITSKARTE (Fascicolo Sanitario)<\/strong><\/li><li><strong>Dienstag – 17:30 bis 18:30 Uhr: CIE-AKTIVIERUNG<\/strong><\/li><li><strong>Mittwoch – 18:30 bis 19:30 Uhr: FÜHRERSCHEINZAHLUNG<\/strong><\/li><li><strong>Donnerstag – 17:30 bis 18:30 Uhr: TAXIBONUS<\/strong><\/li><li><strong>Freitag – 08:00 bis 09:00 Uhr: PASSBEANTRAGUNG<\/strong><\/li><\/ul><p><a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-focus-mouse="false">Link zum Anmeldeformular<\/a>.<\/p><p>Nach der Veranstaltung steht ein Digital-Experte noch eine weitere Stunde zur Verfügung, um Fragen zu beantworten.<\/p><p>Nach der erfolgten Anmeldung erhalten Sie per E-Mail den Link zum Online Tutoring.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225766844-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>